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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Путин считает, что по вопросу заключенных Россия и США могут найти компромиссы

МИД РФ и Госдеп поработают в этом направлении, добавил российский лидер

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. РФ и США могут найти определенные компромиссы по теме заключенных россиян, приговоренных в США, и американцев, отбывающих наказание в России. Об этом в среду заявил журналистам президент России Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве.

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"Мы говорили об этом. Президент [США Джо] Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это пообсуждали. Там могут быть найдены определенные компромиссы", - сказал он.

"Министерство иностранных дел России и Госдеп США поработают в этом направлении", - добавил Путин.

В среду в Женеве состоялся саммит США и РФ. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияВстреча Путина и Байдена в Женеве
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