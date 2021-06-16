Путин считает, что по вопросу заключенных Россия и США могут найти компромиссы

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. РФ и США могут найти определенные компромиссы по теме заключенных россиян, приговоренных в США, и американцев, отбывающих наказание в России. Об этом в среду заявил журналистам президент России Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве.

Как проходила встреча Путина и Байдена в Женеве

"Мы говорили об этом. Президент [США Джо] Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это пообсуждали. Там могут быть найдены определенные компромиссы", - сказал он.

"Министерство иностранных дел России и Госдеп США поработают в этом направлении", - добавил Путин.

В среду в Женеве состоялся саммит США и РФ. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона.