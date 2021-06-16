Путин заявил, что Байден не приглашал его в США, и он сам не приглашал Байдена в Россию

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что они с американским лидером Джо Байденом не обменивались взаимными предложениями посетить свои страны. Об этом он заявил в среду по итогам саммита РФ - США в Женеве.

"Президент Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такого приглашения", - сообщил Путин.

По словам российского лидера, "для таких поездок, таких встреч, таких визитов должны созреть условия".

Вопрос о том, что некоторое время назад Байден заявил, что посмотрел Путину в глаза и не увидел там души, задала американская журналистка. Отвечая на него, Путин заметил, что слышит такое утверждение не в первых раз.

"Я, честно говоря, такого не помню, но допускаю. Как-то это прошло мимо моего внимания", - заключил он.