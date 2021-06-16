Россия и США скоро запустят комплексный диалог по стратегической стабильности

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия и США в ближайшее время запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности. Об этом говорится в совместном заявлении президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которое опубликовано в среду на сайте Кремля.

"Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", - говорится в тексте заявления.