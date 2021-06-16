Путин заявил, что разговор с Байденом с глазу на глаз шел почти два часа

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что прошедший в среду в Женеве разговор с американским лидером Джо Байденом был весьма конструктивным. Переговоры с глазу на глаз шли почти два часа, сообщил он журналистам по итогам саммита РФ - США.

"Разговор был весьма конструктивный", - поделился российский лидер. Как признал Путин, он "лишний раз убедился в том, что президент Байден человек очень опытный".

"Это совершенно очевидно. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз", - заметил российский президент.

Диалог с американским лидером был открытым и без отклонений от заданных тем, давления сторон друг на друга не было, заявил Путин. "Никакого давления мы не испытывали, хотя разговор был прямой, открытый, без всяких лишних дипломатических отклонений от заданных тем. Я повторяю еще раз: ни с нашей стороны, ни с их стороны никакого давления не было. Да и бессмысленно, люди же не для этого встречаются", - сказал Путин.

Глава российского государства оценил встречу с американским коллегой как результативную и предметную. "По-моему, до нашей встречи президент Байден сказал, что это же не какие-то спортивные соревнования. И я в этом смысле с ним полностью согласен. Что мы здесь будем счет устанавливать? Встреча была в целом результативной, она была предметной, конкретной и проходила в атмосфере, которая настраивала на достижение результатов. А главные из них - это те зарницы доверия, о которых мы сейчас говорили с вашей коллегой [другим журналистом]", - отметил Путин.

Комментируя перспективы отношений с США после женевского саммита, президент РФ заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона не может быть "семейного доверия", но зарницы его промелькнули.