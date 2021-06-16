Путин рассказал, зачем встречаются руководители РФ и США

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Руководители России и США встречаются, чтобы сделать мир безопасным домом для всех жителей планеты, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Так глава российского государства ответил на заключительный вопрос пресс-конференции, который задала журналистка из Канады. Вопрос звучал на английском языке, но возникли технические неполадки, из-за которых синхронный перевод прервался. Примерно через полминуты перевод возобновился, и журналистка смогла задать вопрос, в котором она попросила президента объяснить ее девятилетней дочери, для чего встречаются президенты России и США и в чем важность этого саммита.

"Это здорово, что ваша девятилетняя дочь интересуется такими вопросами. А ответить очень просто - надо посмотреть вокруг себя и сказать: "Видишь, как прекрасен этот мир?". И взрослые люди - руководители двух стран - крупнейших ядерных держав - встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты. Они будут обсуждать вопросы, связанные со страшным оружием, которое нужно ограничивать и вырабатывать общие правила неприменения, они будут говорить о защите окружающей среды, о том, чтобы реки были чистыми, моря были чистыми, чтобы не было наводнений, не было засухи, для того, чтобы было достаточно в этой связи продовольствия для всех жителей планеты, где бы они ни находились. Они будут говорить о вопросах здравоохранения, чтобы, когда дети растут, они меньше болели, чтобы они могли учиться и смотреть уверенно в будущее. Мне бы очень хотелось, чтобы и нашу сегодняшнюю встречу, уважаемые дамы и господа, вы освещали именно исходя из этих соображений", - ответил Путин.

В среду в Женеве состоялся саммит США и РФ. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона.