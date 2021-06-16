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Посол России вернется в Вашингтон до конца месяца

При этом конкретной даты возвращения Анатолия Антонова в США пока нет

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон до конца месяца. Об этом журналистам заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Скоро, скоро! Анатолий Иванович [Антонов] сидит на чемоданах все время, как команда (о том, чтобы быть готовым к возвращению - прим. ТАСС) поступила непосредственно от президента", - сказал он.

"Я думаю, что до конца месяца совершенно точно Анатолий Иванович вернется в Вашингтон", - добавил замминистра.

Сам посол сказал, что конкретной даты возвращения нет, "это чисто технический вопрос, который будет решаться".

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также позволил себе резкие высказывания в адрес Путина. После этого посол России в США Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта. Посол США Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичАнтонов, Анатолий Иванович
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