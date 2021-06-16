Путин благодарен Швейцарии за замечательную площадку для саммита Россия - США

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Швейцарии Ги Пармелена за то, что его страна предоставила замечательную площадку для российско-американского саммита.

Как проходила встреча Путина и Байдена в Женеве

"Господин президент, прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы предоставили такую замечательную площадку здесь, в Женеве, для проведения российско-американского саммита", - сказал российский лидер, начиная встречу с Пармеленом.

"Женева всегда гостеприимна", - отметил Путин. Он признался, что помнит свой предыдущий приезд в эту страну.

Говоря о двустороннем сотрудничестве РФ и Швейцарии, президент РФ отметил наличие большого количества направлений для взаимодействия. "200 компаний со швейцарским участием работают на российском рынке", - уточнил он.

Путин также сожалеет, что в прошлом году из-за пандемии снизился товарооборот. "Но думаю, что в ближайшее время мы поправим ситуацию", - сказал глава российского государства.

Пармелен в свою очередь выразил надежду, что встреча президента РФ с американским лидером Джо Байденом прошла успешно, и поблагодарил за высокую оценку организации саммита. "Большое спасибо, господин президент, за такие теплые слова", - сказал Пармелен и предложил обсудить "будущее отношений Швейцарии и России".