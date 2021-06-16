Косачев: итоги встречи в Женеве дают надежду на заключение нового договора о вооружениях

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Договоренность о консультациях по стратегической стабильности по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве дает надежду на то, что по истечении срока действия СНВ-3 через четыре с половиной года будет заключен новый актуализированный договор в этой сфере. Об этом заявил в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Сейчас, когда появляются консультации, появляется шанс, что что-то произойдет через 4,5 года [когда истечет срок действия СНВ-3]. И это что-то будет означать новое соглашение, которое будет работать, которое будет обеспечивать ту самую стратегическую стабильность. Это отлично", - заявил Косачев в эфире "Первого канала".

Он подчеркнул, что продленный недавно договор СНВ-3 подписывался еще в 2010 году, а через четыре с половиной года "документ совершенно точно устареет по многим своим параметрам". "Его просто невозможно будет уже продлить и содержательно, и юридически, потому что там нет процедуры повторного продления. Оно возможно только один раз", - сказал виде-спикер СФ.

Парламентарий также обратил внимание, что за прошедшее время появились новые типы вооружений, изменилась ситуация, связанная с их использованием. "Есть масса технических проблем, которые обязательно нужно обсуждать. Без обсуждения, без консультаций, о которых сейчас договорились, СНВ-3 обречен", - убежден Косачев.

Доверие между странами

Конкретные результаты встречи в Женеве достаточны для того, чтобы считать саммит результативным, а доверие между странами "в чем-то восстановившимся", заявил Косачев.

"То, что уже прозвучало, для меня достаточно, чтобы считать встречу результативной, а доверие в чем-то восстановившимся. Потому что если нет доверия на 100 процентов, то и консультации по определению не нужны. А они оказались нужны обеим сторонам", - заявил сенатор.

Он напомнил, что в преддверии встречи было много мрачных прогнозов, включая предположения о возможных провокациях, которые не позволят двум президентам встретиться, либо о том, что "вся встреча сведется к обмену "любезностями", то есть накопившимися претензиями".

"Совершенно точно она не выглядит как обмен претензиями. Да, прозвучали, видимо, определенные нелицеприятные оценки положения дел и с той, и с другой стороны, но, насколько я могу судить, концентрация внимания обоих участников была на том, чтобы в чем-то оттолкнуться от того самого дна и попробовать наметить разумную перспективу для наших отношений", - сказал Косачев.