Рябков рассказал, что Россия и США начали обсуждение ситуации с невыдачей виз

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. США и Россия начали обсуждать тему невыдачи виз, заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С визами пока нету достаточного продвижения, но разговор начат", - сказал замминистра.

Ранее в МИД России отмечали, что все категории граждан РФ испытывают на себе "неадекватность американской визовой политики". При этом российские визы гражданам США выдавались без проволочек.

30 апреля 2021 года посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Там пояснили, что сокращение услуг необходимо в связи с решением властей РФ запретить дипмиссии нанимать на работу иностранцев. Позднее начало исполнения этого решения отложили на 16 июля.