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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Путин уехал с виллы Ла-Гранж в Женеве, где проходил саммит РФ - США

Российский лидер на прощание помахал журналистам
© ТАСС/Ruptly

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин покинул виллу Ла-Гранж в Женеве, где проходили его переговоры с американским лидером Джо Байденом. Он уехал с места проведения саммита на лимузине "Аурус", передает корреспондент ТАСС.

Перед тем, как сесть в машину, российский лидер снял пиджак и на прощание помахал журналистам, освещавшим встречу.

Плзже стало известно, что Путин вылетел из Женевы. Его визит в Швейцарию продлился немногим менее восьми часов.

Он провел первую личную встречу с американским коллегой Джо Байденом, затем подвел итоги переговоров на пресс-конференции, а также встретился с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

 

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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