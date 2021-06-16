Козак заявил, что Россия надеется на выполнение "Минска-2"

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Воздействие со стороны Вашингтона на Киев по вопросу необходимости выполнения минских соглашений может помочь сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Об этом заявил журналистам в Женеве после саммита РФ - США заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий в Кремле вопросы, связанные с Украиной.

"Кажется, да, есть надежда, что позиция США по поводу того, что здесь было заявлено, что надо исполнять минские соглашения. Надо их последовательно выполнять, - сказал он. - Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие на украинскую позицию, то есть шанс, что это сдвинется с мертвой точки", - сказал Козак.

Он отметил, что прежде Киев исходил из позиции, что они привержены минским соглашениям, но "исполнять не будут". По его словам, Путин и Байден довольно предметно обсуждали этот вопрос, согласились, что политическая часть минских соглашений является ключевым условием урегулирования конфликта, потому что "минские соглашения предполагают прежде всего политический диалог, выработку взаимоприемлемых политических условий будущего режима статуса этих территорий (ЛНР и ДНР) в составе Украины".

По словам Козака, на саммите обсуждались не механизмы разрешения этой ситуации, а только позиции сторон, при этом США подтвердили, что "Минску-2" нет альтернативы для политического урегулирования конфликта. Он заверил, что такую позицию Вашингтон принял не по подсказке или просьбе России. "Будем надеяться, что эта позиция будет реализована", - добавил замглавы администрации президента РФ.

По словам Козака, у России есть "не уверенность, а некоторая надежда, не стопроцентная надежда, что что-то изменится, что американцы используют свое влияние для того, чтобы не только декларировалась приверженность, а и последовательно выполнялась".

"Нас постоянно просят использовать свое влияние на Донбасс, чтобы они выполняли минские соглашения. Вопрос: а что они не выполняют из минских соглашений? Ответа никакого нет", - посетовал Козак.