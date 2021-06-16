"Зарницы доверия". Путин рассказал журналистам об итогах встречи с Байденом

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Первый с 2018 года саммит Россия - США прошел в Женеве конструктивно и даже с "зарницами доверия", а вот рассуждать о каком-то "счете на табло" не стоит. Об этом заявил в среду журналистам президент России Владимир Путин по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом.
По его словам, лидеры договорились о возвращении послов в столицы двух стран и начале консультаций по широкому спектру вопросов - от дипломатических отношений до стратегической стабильности, а смысл встречи руководителей двух ядерных держав заключается в том, чтобы "сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех".
В общей сложности глава государства ответил на вопросы 18 журналистов: 11 представляли российские СМИ, семь - иностранные. ТАСС собрал главное из того, что сообщил российский лидер.
Оценка встречи
- "Общая оценка: я считаю, что не было никакой враждебности <...> У нас по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен".
- "Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его - дорожите ими". Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его промелькнули".
- При этом лидеры не стали приглашать друг друга в гости: "Для таких поездок, таких встреч, таких визитов должны созреть условия".
- Никаких "новых иллюзий" по итогам встречи не появилось: "У меня и старых-то не было <...> Иллюзий никаких нет и быть не может".
Оценка собеседника
- "Мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке, но это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза там и клясться в вечной любви и дружбе. Совсем нет".
- "Если бы вы меня спросили о том, каков собеседник и партнер президент Байден, я могу сказать, что он очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это сразу видно".
- Путин рассказал, что во время разговора американский лидер вспоминал о своей семье и том, "о чем мама с ним говорила". "Это такие важные вещи, они не имеют прямого отношения к делу, но тем не менее все-таки показывают уровень или качество его моральных ценностей".
О возвращении послов
- Лидеры договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон: "Когда конкретно - завтра, послезавтра - это вопрос чисто технического характера".
- Также МИД России и Госдепартамент начнут консультации по всему "комплексу взаимодействия на дипломатическом треке": "Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решение".
О стратегической стабильности
- Москва и Вашингтон начнут консультации по стратегической стабильности под эгидой Госдепартамента и МИД РФ: "На Соединенных Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире <...> Мы эту ответственность осознаем".
О кибербезопасности
- "Мы договорились о том, что мы начнем на этот счет консультации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно".
- При этом Россия не считает необходимым на себя какие-либо обязательства: на все десять американских запросов в этой сфере в прошлом году были даны "исчерпывающие ответы", тогда как десятки российских запросов остались без ответа.
Об обмене заключенными
- Лидеры обсуждали тему обмена заключенными: "Там могут быть найдены определенные компромиссы".
О красных линиях
- "В целом нам понятно, о чем говорят наши американские партнеры, и им понятно, о чем мы говорим, когда речь заходит о красных линиях. Но должен сказать откровенно, далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить, мы до этого, конечно, не дошли".
О словах про "убийцу"
- Тема ответа Байдена на вопрос, "убийца" ли Путин, обсуждалась еще до саммита по телефону: "Президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили".
О том, достигнуто ли дно
- "Мне трудно сейчас сказать, потому что все действия, связанные с ухудшением российско-американских отношений, инициировались не нами, а американской стороной. Конгрессмены, они народ изобретательный, что они еще там напридумывают, я не знаю".
- При этом США от антироссийских санкций потеряли не меньше, чем Россия. "Да, это повлияло на наше развитие. Отчасти США в этом смысле выполнили свою задачу по сдерживанию развития РФ, но ничего критического здесь нет".
Об Украине
- Украина обсуждалась, однако не "очень подробно". "Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать минские соглашения".
- Россия придерживается того, что у нее только одно обязательство по Украине - способствовать реализации минских соглашений. "Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения".
- Тема вступления Украины в НАТО "затрагивалась мазком": "Здесь, пожалуй, нечего обсуждать".
О Навальном
- Алексей Навальный знал, что нарушает закон, и сознательно игнорировал его, из-за чего был объявлен в розыск. "Зная об этом, он приехал [в Россию], я исхожу из того, что сознательно шел на то, чтобы быть задержанным".
Об Арктике
- Россия и США должны сотрудничать в Арктике, и Москва готова "оказывать содействие всем заинтересованным странам и компаниям в освоении Северного морского пути".
- Озабоченности Вашингтона относительно милитаризации Арктики "не имеют под собой абсолютно никаких оснований": "Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе".
О поддерживаемых США организациях
- "Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом и противником. Конгресс это сделал в 2017 году <...> Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые ее сдерживают".
О ФБК
- Фонд борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией в России) публично призывал к массовым беспорядкам, вовлекал в уличные мероприятия несовершеннолетних и давал инструкции, "как готовить, например, коктейли Молотова".
- Россия сочувствует американцам из-за беспорядков 2020 года и не хочет повторения подобного на своей территории. "И [мы] сделаем все для того, чтобы этого не допустить".
О СМИ-иноагентах
- Российские СМИ, такие как Russia Today и Sputnik, объявлены в США иностранными агентами, и хотя они выполняют все требования американского законодательства, сталкиваются с различными препятствиями. "У нас таких проблем нет, и к сожалению, американские средства массовой информации не выполняют до конца требования российского закона".
О правах человека
- "Президент Байден затрагивал тему прав человека и людей, которые считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации. Да, мы говорили об этом по его инициативе".
О том, что будет после саммита
- "Есть противники [в США] развития отношений с Россией, есть сторонники. Какие там силы возобладают, трудно сказать". Но если, как после саммита в Хельсинки, Вашингтон введет против Москвы новые санкции, это будет означать "очередную упущенную возможность".
О том, зачем встречаются лидеры
- "Взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты".