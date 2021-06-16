"Зарницы доверия". Путин рассказал журналистам об итогах встречи с Байденом

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Первый с 2018 года саммит Россия - США прошел в Женеве конструктивно и даже с "зарницами доверия", а вот рассуждать о каком-то "счете на табло" не стоит. Об этом заявил в среду журналистам президент России Владимир Путин по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом.

По его словам, лидеры договорились о возвращении послов в столицы двух стран и начале консультаций по широкому спектру вопросов - от дипломатических отношений до стратегической стабильности, а смысл встречи руководителей двух ядерных держав заключается в том, чтобы "сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех".