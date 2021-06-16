Путин рассказал, что давно привык к искажению своих слов в иностранных СМИ

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что давно привык к искажению смысла своих слов в иностранных СМИ и считает недомолвки и атаки с их стороны "практикой международных отношений".

"По поводу искажений, недомолвок или каких-то атак, такова практика международных отношений сегодня, ничего здесь не сделаешь, я к этому давно привык. С этим мы все живем десятилетиями", - сказал он в среду журналистам по итогам саммита РФ - США в Женеве.

Корреспондент телеканала "Звезда" Павел Ремнев также спросил Путина, считает ли он справедливым то, что американская сторона не общается с российскими СМИ, в то время как российская дает интервью иностранному телеканалу.

"Что касается того, кто какие интервью дает. Это решает соответствующий лидер или сторона, если хочет что-то донести дополнительно до людей. Мы стараемся это сделать. Мои интервью американской прессе связаны именно с этим", - ответил российский лидер.

Ранее президент РФ дал интервью американской телекомпании NBC. Это была первая беседа Путина с американскими СМИ за три года.