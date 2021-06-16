Косачев: за словами Байдена о стратегической стабильности должны быть шаги по разоружению

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Слова президента США Джо Байдена о достигнутом взаимопонимании в сфере стратегической стабильности логично было бы подтвердить, сделав шаги к разоружению. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Очень обнадеживает, что Байден подчеркнул то взаимопонимание, которое было достигнуто в сфере стратегической стабильности, и оценил особую роль обеих держав в этой сфере в масштабах всей планеты. После таких слов было бы логично делать шаги в сфере разоружения. Надо ловить на слове", - написал он на своей странице в Facebook.

Он считает понятным, что озвученные президентом Байденом оценки итогов переговоров "в чем-то отличались от российских".

"Он говорил, прежде всего, с американцами, со своими союзниками и критиками в США и в Европе. Отсюда такой акцент на правочеловеческую тематику и ценности, причем в условиях полной лояльности журналистского пула - полный контраст с пресс-конференцией Владимира Владимировича Путина", - отметил сенатор.

По его мнению, позиция российского президента была очень сильной, что было видно на пресс-конференции по итогам саммита. "Он был не только уверен и убедителен, но отлично подготовлен. По большинству тем, которые американская сторона считала более выгодными для себя, он явно перекинул шар на их сторону. Это касается, прежде всего, проблемы кибербезопасности, где также теперь появилась надежда на начало какого-то переговорного процесса", - подчеркнул виде-спикер Совфеда.

Значимость

Косачев убежден, что саммит президентов России и США по своей значимости оказался самым важным событием европейского турне Байдена, "как ни пытались на Западе принизить его значение, уделяя максимум внимания "возвращению Америки" к своим союзникам в Европе".

"Судьбы мира, простите за пафос, решались скорее в Женеве, чем в Брюсселе, в кругу "согласных", - считает Косачев.

По мнению политика, разговор двух президентов получился, а "опыт Байдена как политика сыграл более важную роль, чем идеологические "наказы" от вашингтонских и европейских политиков, в духе которых, как предполагалось, пойдут дискуссии в Женеве".