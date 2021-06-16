Кабмин распорядился принять предложение о выходе России из группы стран - участниц ДОН

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство России распорядилось принять предложение о выходе страны из группы государств - участников Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИД России, согласованное с Минобороны, Минпромторгом, ФСБ и СВР России, о выходе Российской Федерации из группы государств - участников Договора по открытому небу, подписанного в г. Хельсинки 24 марта 1992 года", - указано в документе.

МИД поручено уведомить об этом решении Белоруссию и остальные страны - участницы договора. Кроме того, прекращает действовать соглашение между РФ и Белоруссией о сотрудничестве в этой группе.

Распоряжение начинает действовать со дня вступления в силу закона о денонсации Россией ДОН.

19 мая соответствующий закон был единогласно принят Госдумой, 2 июня за него так же единогласно проголосовали в Совете Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 7 июня.