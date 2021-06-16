Эксперт: команда Байдена может саботировать его нацеленность на нормализацию диалога с РФ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Часть команды американского президента Джо Байдена может саботировать его нацеленность на нормализацию диалога с Россией, но пока Байден держит ситуацию под контролем. Такое мнение выразил в среду в беседе с ТАСС программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев, комментируя итоги саммита РФ - США в Женеве.

"Главный результат состоит в том, что стороны согласились разговаривать, оставаясь на позициях своих интересов и ценностей. Это принципиально важно. Наверное, по сравнению со всеми российско-американскими встречами за последние 12 лет со времен прихода к власти президента Барака Обамы мне это кажется самым важным результатом", - сказал эксперт.

Понимание всей сложности политических отношений между государствами у Байдена выше, чем у двух его предшественников, подчеркнул Бордачев. По его мнению, госсекретарь Энтони Блинкен "слушается" главу американского государства, но в то же время "самая большая слабость Байдена - это его команда".

"Те люди, которые его окружают, думают в категориях своей политической карьеры после Байдена. Их не интересует то, что будет происходить сейчас. Их интересует то, как они будут выглядеть и как будут строить свою политическую карьеру через четыре-пять лет. Могут быть элементы саботажа", - предупредил собеседник ТАСС.

Бордачев отметил, что по итогам саммита РФ и США показали, что "не собираются подходить к отношениям с позиции уступок". Нацеленность на возвращении американского посла в Москву и российского - в Вашингтон аналитик назвал большим символическим достижением и самым ожидаемым решением, принятым на встрече в Женеве.