Рябков: встреча РФ - США по стратстабильности может состояться в ближайшие недели

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российско-американская встреча в рамках диалога по стратегической стабильности может быть назначена на ближайшие недели. Об этом в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нам предстоит определить эти даты. Но, по всем признакам, это вопрос недель, а не месяцев", - сказал он. По словам Рябкова, пока не определены тематические группы в рамках такого диалога. "Пока нет. Нам важно, что президенты условились по-крупному, принципиально. Мы дальше это будем реализовывать", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Москва довольна тем, что на саммите в Женеве удалось начать сфокусированный и энергичный диалог по стратегической стабильности, заявил Рябков.

"Я бы поставил его [заявление президентов России и США по стратегической стабильности] в один ряд с продлением Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это второй шаг Вашингтона в русле восстановления здравого смысла и ответственного подхода к ключевым аспектам международной безопасности. Мы довольны тем, что удалось положить на бумагу намерение начать сфокусированный и энергичный диалог в этой области", - сказал дипломат. "Конкретику того, как, в каком формате и по каким темам он пойдет, надеемся достаточно быстро сформулировать вместе с американскими коллегами", - добавил Рябков.

По словам замминистра, подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана - это существенное достижение. "Мы, откровенно говоря, в последние годы испытывали возрастающие сомнения относительно готовности Вашингтона доктринально и концептуально придерживаться этой единственно возможной и здравой позиции, если говорить об ответственном отношении к судьбам мира", - отметил он.

"Когда мы вышли на прямую, конкретную и понятную всем формулу, выработанную уже 35 с лишним лет назад, то испытали в известном смысле ощущение большей внутренней уверенности. В конце концов, только так могут вести себя в современном мире ответственные ядерные державы, располагающие крупнейшими ядерными арсеналами, - продолжил замглавы МИД РФ. - Любые игры вокруг этого, двусмысленности, накачка дискурса - это все не просто вредно, а опасно. Теперь мы имеем точку отсчета, point of reference. В большом политическом смысле, но и в сугубо практическом плане - это важный итог саммита".

Непростая задача

Сопряжение подходов к новому соглашению по стратегической стабильности с США будет непростой дипломатической задачей, но Россия готова ее решать, заявил Рябков.

Он отметил, что полного совпадения подходов к выходу на новое уравнение безопасности у РФ и США нет. "Наоборот, у нас впечатление такое, что американский подход содержит совсем другие константы, чем наш. Сопряжение этих подходов, этих двух формул будет непростой задачей. Задачей для высшей дипломатической математики. Но мы готовы ее решать", - сказал замминистра.

Высокопоставленный дипломат считает, что учитывая опыт предшественников и имея четко поставленную цель стороны смогут продвинуться вперед в диалоге по данной проблематике. По его словам, наряду с политической волей в этом деле необходим и творческий подход.

"С нашей стороны это будет обеспечено в полной мере. Экспертизы достаточно. Межведомственное взаимодействие отлажено, - продолжил Рябков. - Рассчитываем, что с американской стороны будет проявлен такой же высокий уровень профессионализма".

Совместное заявление

В совместном заявлении президентов РФ и США, которое было опубликовано на сайте Кремля, указывается, что в скором времени будет запущен "комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности". В документе подчеркивается, что недавнее продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) является свидетельством приверженности контролю над ядерными вооружениями.