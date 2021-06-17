Госдума проведет последнее пленарное заседание весенней сессии и седьмого созыва

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Госдума в четверг проведет пленарное заседание, которое станет заключительным для весенней сессии и седьмого созыва в целом. В повестке у депутатов стоят несколько законопроектов третьего чтения.

В частности, парламентарии планируют завершить рассмотрение блока инициатив, касающихся информационных технологий. В их числе - законопроекты о регулировании крупных IТ-компаний, блокировке мошеннических сайтов, бесплатном доступе к социально значимым информресурсам, едином измерителе интернет-аудитории и о маркировке в СМИ террористических организаций.

По традиции итоги весенней сессии и созыва подведет в своем выступлении спикер палаты Вячеслав Володин.

Поправки в основной закон

Конец седьмого созыва Госдумы был отмечен работой над законопроектом о поправке к Конституции РФ, внесенном президентом РФ Владимиром Путиным в весеннюю сессию 2020 года. В третьем чтении он был принят 11 марта прошлого года. Документом предусмотрены ограничения для высших должностных лиц, расширение полномочий парламента, закрепление в тексте основного закона социальных гарантий для граждан, приоритет конституции над международными соглашениями, возможность занимать не более двух президентских сроков при праве действующего главы государства пойти на выборы вновь. В развитие поправок Госдумой были внесены изменения в более чем 100 законов, приняты новые законы о правительстве, о Госсовете и т. д.

Новыми полномочиями Госдума уже воспользовалась, проголосовав за назначение нескольких министров.

В конце января этого года Госдума ратифицировала соглашение о продлении до 5 февраля 2026 года Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В то же время в связи с односторонним выходом США из Договора по открытому небу депутаты в мае единогласно поддержали законопроект о денонсации данного документа.

Пенсионная реформа

Седьмым созывом был принят закон о повышении пенсионного возраста. Согласно документу, возраст выхода на пенсию был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. При этом он будет повышаться постепенно до 2028 года - на 6 месяцев за календарный год.

Среди важнейших социально-экономических изменений также можно выделить приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму и изменение методики их расчета (исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода).

Существенной коррекции подверглось и налоговое законодательство. В 2020 году Госдума по поручению президента приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ: он вырастет с 13% до 15% для граждан с доходами выше 5 млн рублей в год. Повышенным налогом теперь облагается часть доходов, превышающая эту сумму. Кроме того, с 18% до 20% была увеличена ставка НДС. Помимо этого, депутаты приняли поправки о налоговом маневре в нефтяной отрасли, предусматривающие поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть и одновременное повышение НДПИ.

Контрсанкции и борьба с иноагентами

Созыв отметился активизацией борьбы с агентами влияния извне: в августе 2019 года была созвана думская комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России. Она выступила инициатором ряда резонансных законов: о регулировании деятельности иноагентов, в том числе признании таковыми незарегистрированных политобъединений и физлиц, об уголовной ответственности за организацию работы нежелательных НПО, за участие в таких структурах и сбор средств для них и других.

Весной 2018 года дискуссия развернулась вокруг инициативы о контрсанкциях против США и иных недружественных государств. Принятый Госдумой закон дал право кабмину РФ по решению президента вводить различные меры противодействия, которые при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах.

Госдума также приняла несколько законов, изменяющих избирательное законодательство. Речь идет о возможности голосовать на выборах и референдумах в течение трех дней подряд, проводить дистанционное электронное голосование на федеральном уровне, а также голосовать вне помещений для голосования. Кроме того, также принят закон о временном запрете причастным к экстремистским организациям избираться на все выборные должности.

Поддержка граждан и бизнеса в пандемию

В 2020 году Госдума приняла 37 законов, направленных на поддержку граждан и бизнеса в пандемию коронавирусной инфекции. Среди них - возможность получить кредитные каникулы, расширение программы беспроцентного кредитования предприятий для выплаты зарплат, удвоение минимального пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет. Кабмин получил право устанавливать особенности оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, был также принят закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.

Пандемия также ускорила принятие поправок в Трудовой кодекс, направленных на законодательное регулирование дистанционной работы.

Реновация и регулирование интернета

В июне 2017 года Госдума приняла закон о реновации устаревшего жилищного фонда Москвы, которым определялся порядок включения домов в программу в соответствии с уровнем их износа, предусматривались гарантии для жильцов. Данная тема (но уже на федеральном уровне) получила свое развитие в конце декабря 2020 года. Тогда Госдума приняла закон об использовании механизма комплексного развития территорий, который в том числе допускает расселение аварийного и ветхого жилья.

В число законодательных приоритетов седьмого созыва вошло регулирование интернета. За последние пять лет депутаты приняли законы о "суверенном Рунете", регулировании мессенджеров, запрете анонимайзеров, а также о блокировке "зеркал" сайтов. На заключительном пленарном заседании Госдума завершит работу над законопроектами о регулировании ИТ-гигантов, блокировке мошеннических сайтов и едином измерителе аудитории в интернете.