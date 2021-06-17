Сенатор США: контакты с Россией по разоружению направлены на недопущение ядерной войны

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден понимает, что взаимодействие с Россией в вопросе контроля над вооружениями необходимо для недопущения ядерной войны. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса (демократ от штата Нью-Джерси) в связи с прошедшим в Женеве российско-американским саммитом.

"Президент Байден четко заявил, что его администрация понимает жизненно важный принцип, согласно которому мы должны взаимодействовать с Россией по вопросам контроля над вооружениями с целью обеспечить, чтобы ядерная война никогда не случилась. Я приветствую установление диалога по стратегической стабильности и надеюсь, что удастся добиться существенного прогресса в снижении риска вооруженного конфликта", - отметил однопартиец нынешнего американского лидера.

"В годы президентства [Дональда] Трампа я гордился тем, что возглавлял кампанию за то, чтобы Сенат встал на защиту Соединенных Штатов, когда Белый дом Трампа отказывался делать это. Эта приверженность принципам сохраняется, и комитет по иностранным делам Сената будет продолжать осуществлять строгий надзор за политикой [правительства] в отношении России, чтобы убедиться, что заявления администрации соответствуют ее действиям", - заключил сенатор.

По итогам состоявшегося 16 июня саммита Россия и США объявили о запуске в ближайшее время комплексного двустороннего диалога по стратегической стабильности, "который будет предметным и энергичным". Посредством такого диалога стороны стремятся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков, говорится в совместном письменном заявлении президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, принятом по завершении их переговоров в Швейцарии.