Телеведущая Марина Ким намерена баллотироваться в Госдуму от Дальнего Востока

ХАБАРОВСК, 17 июня. /ТАСС/. Телеведущая, член президиума центрального совета партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Марина Ким намерена принять участие в выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва. Как сообщила в четверг ТАСС телеведущая, она собирается баллотироваться от Дальнего Востока.

"Я баллотируюсь в депутаты Госдумы следующего созыва от Дальнего Востока - это большой регион. От партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", - сказала Ким.

Она добавила, что в ходе предвыборной кампании намерена уделить особое внимание теме материнства. "Я считаю, что материнство - это не только призвание и счастье, это еще и тяжелый труд, который должен оплачиваться государством. Мы говорим о введении родительской зарплаты, <…> это большая проблема в нашей стране, и я за то, что, если уж мы требуем от женщин, чтобы они рожали, <…> то давайте сделаем такие условия, чтобы им это было выгодно, чтобы они себя чувствовали хорошо и в безопасности, в первую очередь экономической", - добавила телеведущая.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.