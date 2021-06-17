Выборы депутатов Заксобрания Оренбургской области седьмого созыва назначили на 19 сентября

ОРЕНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области одобрили большинством голосов в четверг предложение назначить выборы депутатов очередного - седьмого созыва на 19 сентября 2021 года, следует из трансляции заседания на сайте регионального парламента.

"Предлагаю назначить дату выборов депутатов законодательного собрания Оренбургской области седьмого созыва на 19 сентября 2021 года", - обратился председатель Законодательного собрания Сергей Грачев к коллегам.

Предложение депутаты поддержали единогласно, за проголосовали 45 человек. "Фактически дан старт избирательной кампании", - отметил Грачев.

Как ранее сообщал ТАСС, в единый день голосования 19 сентября 2021 года должны пройти выборы в Госдуму, прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов, а также муниципальные выборы. В прошлом году единый день голосования прошел в 83 регионах РФ 13 сентября, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование.