Песков заявил, что саммит РФ - США прошел "скорее со знаком плюс"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоялись в среду в Женеве, прошли "скорее со знаком плюс". Сторонам удалось понять, где можно взаимодействовать, а где пока не получится это сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эфире радиостанции " Эхо Москвы " в четверг.

"Предметный и энергичный" диалог. В чем сошлись и разошлись Путин и Байден после встречи

Он напомнил, что Москва с самого начала предостерегала от завышенных ожиданий от саммита РФ - США. "Но сейчас можем сказать, в первую очередь, основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс", - отметил представитель Кремля.

По его словам, встреча была результативной "с точки зрения того, что лидеры имели возможность прямо изложить друг другу свои позиции, более или менее понять, где можно взаимодействовать и где в настоящий момент взаимодействие не получится в связи с категорическим расхождением во взглядах". "Это тоже произошло, и это тоже плюс", - подчеркнул он.

Как считает Песков, нужно обратить внимание и на принятый лидерами совместный документ. "Пускай это очень короткий текст, но все-таки совместное заявление по стратстабильности - это, наверное, именно то, в чем реализуется особая ответственность наших двух стран не только перед нашими народами, как это пафосно ни звучит, но и перед всем миром", - указал он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что текст был согласован сначала на рабочем уровне, а затем поддержан двумя президентами. "Это и есть плюсы", - подытожил он.

Как признался Песков, день саммита был чрезвычайно напряженным, в первую очередь для самого Путина. "Изрядно пришлось поработать. Этому предшествовала достаточно длительная подготовка, причем мы знаем, что не только с российской стороны, но и с американской", - заметил он.

Диалоговый механизм

По словам Пескова, лидеры РФ и США обсуждали возможность воссоздания механизма по примеру диалога по Украине, который велся несколько лет назад Владиславом Сурковым и Куртом Волкером, занимавшими посты помощника президента РФ и спецпредставителя Госдепа США.

"У нас и раньше был такой спецпредставитель Волкер, с которым еще Сурков проводил консультации, - американцы совершенно справедливо пытались из первых рук получить информацию о позиции сторон и получали таким образом информацию о позиции российской стороны", - отметил представитель Кремля. "И вот [на саммите в Женеве] говорили о том, что в принципе можно было бы воссоздать такой механизм", - отметил Песков.

Вопросы кибербезопасности

По словам представителя Кремля, РФ позитивно воспринимает, что США не обвиняют непосредственно российские власти в последних кибератаках. "В преддверии саммита и во время саммита было акцентировано, что никто не обвиняет российское правительство, и никаких обвинений в адрес российской стороны не озвучивалось", - подчеркнул Песков.

"Это очень важно. Мы это констатируем, мы это воспринимаем весьма позитивно", - отметил он.

Песков указал, что РФ и США констатировали понимание, что тему кибербезопасности нужно обсуждать, но никаких соглашений не планировалось. "По кибербезопасности констатировано понимание, что нужно говорить, и это чрезвычайно важно", - сказал Песков. "Соглашения не достигнуты, да и не могли быть достигнуты соглашения, никто таких задач не ставил", - добавил он.