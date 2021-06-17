Песков констатировал расхождения по Белоруссии у Путина и Байдена на саммите в Женеве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Москва и Вашингтон расходятся в позициях по Белоруссии, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи лидеров двух стран, которая состоялась в среду в Женеве.

"Естественно, расхождения по Белоруссии", - сказал представитель Кремля в интервью радиостанции "Эхо Москвы" в четверг. При этом Песков заметил, что "Белоруссия никоим образом не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня" женевского саммита.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не обсуждали участие Вашингтона в нормандском формате. "Нет, это не обсуждалось", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая в четверг на соответствующий вопрос.

Путин и Байден не обсуждали углубленно тему Украины, она была обозначена в арсенале проблем, заявил Песков, отвечая на просьбу пояснить слова Путина о том, что тема возможного вступления Украины в НАТО затрагивалась на саммите лишь "мазком".

"Про Украину "мазком" могу объяснить эти слова Владимира Путина: углубленного обсуждения украинских дел не было. Как проблема в арсенале вот этих завалов, которые у нас есть, она была обозначена, но детального проговора не последовало", - сказал представитель Кремля.