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Госдума закрыла весеннюю сессию и завершила седьмой созыв

Со следующей недели депутаты будут работать в регионах, а с 19 июля по 29 августа уйдут в отпуск

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг завершила весеннюю сессию, которая стала последней в седьмой созыве Госдумы.

"Весенняя сессия объявляется закрытой", - объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Со следующей недели депутаты будут работать в регионах, а с 19 июля по 29 августа уйдут в отпуск. Затем у них запланированы еще три региональных недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.

Депутаты Госдумы седьмого созыва были избраны на выборах 18 сентября 2016 года. Палата начала работу с осенней сессии, первое пленарное заседание состоялось 5 октября 2016 года.

По словам Володина, всего в ходе созыва состоялось 427 пленарных заседаний.

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