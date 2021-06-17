Выборы депутатов Заксобрания Кировской области седьмого созыва назначили на 19 сентября

КИРОВ, 17 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области в четверг приняли решение о назначении даты выборов в заксобрание седьмого созыва на 19 сентября 2021 года, передает корреспондент ТАСС.

"Прошу поддержать проект постановления о назначении даты выборов в Законодательное собрания Кировской области седьмого созыва на 19 сентября 2021 года", - озвучил предложение заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Василий Митюков.

Депутаты поддержали предложение единогласно. "Решение принято", - сказал спикер заксобрания Геннадий Коновалов.

В Кировской области в сентябре пройдут выборы в Государственную думу по двум округам - 105 и 106, также предстоит выбрать 40 депутатов Законодательного собрания Кировской области. Кроме того, пройдут выборы в 45 муниципальных образованиях, будет избрано 693 депутата районного уровня, 32 депутата представительных органов сельских поселений, главы трех сельских поселений.