Источник: сенатор Королев подал заявление о досрочном сложении полномочий

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сенатор, экс-губернатор Липецкой области Олег Королев, который в мае стал участником ДТП в Липецке, подал заявление о досрочном сложении полномочий, заявил ТАСС в четверг источник в аппарате Совета Федерации.

"Королев подал заявление о досрочном прекращении полномочий сенатора в связи с состоянием здоровья", - сказал источник.

По его словам, Совфед может рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании 23 июня.

Как сказал ТАСС руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Михаил Шаршаков, в данный момент у него нет информации о досрочном сложении полномочий Королева. "Нет пока информации о том, что он подал заявление, если подал - это личное решение Олега Петровича, комментировать здесь нечего. Фамилии кандидатов губернатор [региона Игорь Артамонов] назовет несколько позднее, когда все это будет иметь какое-то документальное оформление", - сказал Шаршаков.

В мае в полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах замечен автомобиль "Лексус", который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обратится в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием. Он добавил, что также в известность поставлена Генпрокуратура России. В беседе с ТАСС Королев пояснил, что инцидент с участием его автомобиля произошел из-за проблем с сердцем, он отрицает, что в этот момент находился в нетрезвом состоянии.

Королев был назначен членом Совета Федерации РФ от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года. "Единая Россия" приостановила членство в своих рядах Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии.