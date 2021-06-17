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Песков заявил, что Путин по-прежнему готов встретиться с Зеленским

Конкретных шагов по подготовке такого мероприятия пока не предпринималось, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин после российско-американского саммита по-прежнему готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но конкретных шагов по подготовке такого мероприятия пока не предпринималось. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось, - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, не появилось ли у Путина желание встретиться с Зеленским по итогам прошедшего в среду в Женеве саммита РФ - США. - Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было".

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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