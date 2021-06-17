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Песков: РФ не передавала США список объектов инфраструктуры, чувствительной к кибератакам

При этом представитель Кремля подтвердил, что Вашингтон предложил Москве список объектов инфраструктуры, ограждаемых от кибератак

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Вашингтон предложил Москве список объектов инфраструктуры, ограждаемых от кибератак, но встречных списков российская сторона не передавала.

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"Действительно, такая бумага была передана, там перечислены области чувствительной инфраструктуры, - сказал представитель Кремля журналистам в четверг, комментируя ход саммита Россия - США, который прошел в среду в Женеве. - Каких-то встречных списков мы не передавали, но будет запущен механизм консультаций по кибербезопасности, в рамках которого уже все вопросы будут предметно обсуждаться".

Песков отметил, что глава российского государства Владимир Путин "в целом не приемлет кибератаки как таковые". "[Президентом РФ] было подчеркнуто, что они являются неприемлемыми. В свою очередь наши американские визави подчеркнули, что они никоим образом не говорят о какой-то ассоциированности этих атак с российским государством, что очень важно", - сказал пресс-секретарь.

Президент США Джо Байден в среду заявил, что представил на саммите в Женеве перечень из 16 типов объектов инфраструктуры, на которые, согласно предложению американской стороны, будут запрещены кибератаки и нападения другого рода. По его словам, речь идет о конкретных типах предприятий, обозначенных как критическая инфраструктура в соответствии с политикой США, от объектов энергетического сектора до систем водоснабжения. Американский лидер отметил, что США и Россия дадут поручение группам экспертов рассмотреть конкретные случаи кибератак, которые имели место в обеих странах, и определить четкие рамки, за которыми действия в киберпространстве будут считаться неприемлемыми.

На своей пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом Путин отметил, что Москва и Вашингтон могут договориться о "правилах поведения" в сферах стратегической стабильности, кибербезопасности и региональных конфликтов.

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