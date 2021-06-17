Песков: РФ не передавала США список объектов инфраструктуры, чувствительной к кибератакам

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Вашингтон предложил Москве список объектов инфраструктуры, ограждаемых от кибератак, но встречных списков российская сторона не передавала.
"Действительно, такая бумага была передана, там перечислены области чувствительной инфраструктуры, - сказал представитель Кремля журналистам в четверг, комментируя ход саммита Россия - США, который прошел в среду в Женеве. - Каких-то встречных списков мы не передавали, но будет запущен механизм консультаций по кибербезопасности, в рамках которого уже все вопросы будут предметно обсуждаться".
Песков отметил, что глава российского государства Владимир Путин "в целом не приемлет кибератаки как таковые". "[Президентом РФ] было подчеркнуто, что они являются неприемлемыми. В свою очередь наши американские визави подчеркнули, что они никоим образом не говорят о какой-то ассоциированности этих атак с российским государством, что очень важно", - сказал пресс-секретарь.
Президент США Джо Байден в среду заявил, что представил на саммите в Женеве перечень из 16 типов объектов инфраструктуры, на которые, согласно предложению американской стороны, будут запрещены кибератаки и нападения другого рода. По его словам, речь идет о конкретных типах предприятий, обозначенных как критическая инфраструктура в соответствии с политикой США, от объектов энергетического сектора до систем водоснабжения. Американский лидер отметил, что США и Россия дадут поручение группам экспертов рассмотреть конкретные случаи кибератак, которые имели место в обеих странах, и определить четкие рамки, за которыми действия в киберпространстве будут считаться неприемлемыми.
На своей пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом Путин отметил, что Москва и Вашингтон могут договориться о "правилах поведения" в сферах стратегической стабильности, кибербезопасности и региональных конфликтов.