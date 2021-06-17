Песков: на реализацию договоренностей Путина и Байдена уйдут месяцы, но дедлайна нет

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минимум несколько месяцев потребуется на реализацию договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве 16 июня. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Действительно, потребуется какое-то время на реализацию тех пониманий, которые были констатированы в ходе вчерашней беседы", - сказал Песков.

По его словам, лидеры проговаривают вопросы концептуально, рамочно и излагают свое понимание в целом, а далее настанет очередь для экспертного уровня. "Это будет сложная, кропотливая и непростая работа, на которую, конечно, уйдут месяцы, это точно, тем более что речь идет о запуске таких механизмов, как [переговоры по] стратстабильности и так далее", - продолжил Песков, отметив, что такие переговоры требуют вовлечения большого количества ведомств с обеих сторон.

"На это потребуется время. Каких-то дедлайнов здесь нет и быть не может", - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США заявил, что о первых результатах договоренностей в Женеве можно будет судить через три - шесть месяцев, а в течение шести - 12 месяцев станет понятно, есть ли у сторон диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности и сделано ли все по вопросу освобождения заключенных.