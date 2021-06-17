Заседание межправкомиссии России и Египта состоится 24 июня в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Заседание российско-египетской межправительственной комиссии по сотрудничеству состоится 24 июня в Москве, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Заседание пройдет под председательством главы российского министерства Дениса Мантурова и министра промышленности и торговли Египта Невин Гамеа. Стороны обсудят широкий круг вопросов сотрудничества в области двусторонних торгово-экономических отношений и инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства, сообщил Минпромторг.

"Особое внимание будет уделено проекту создания российской промышленной зоны в Египте, переговорному процессу по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом, участию российских компаний в развитии железнодорожной инфраструктуры Египта. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы взаимодействия в гуманитарных сферах", - говорится в сообщении.

Министерство не уточняет, будет ли обсуждаться вопрос авиасообщения между странами. В апреле официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады по итогам телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Кремль подтвердил информацию о договоренности полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с египетскими курортами.