Путин: "школу губернаторов" прошли уже более 300 управленцев со всей России

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Программу развития кадрового управленческого резерва, которую еще называют "школой губернаторов", прошли уже 300 россиян. За время работы она стала площадкой, объединяющей эффективных управленцев из разных отраслей и регионов, отметил президент Владимир Путин в четверг на проходящей по видеосвязи встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

Открывая мероприятие, глава государства поздравил их с успешным окончанием учебы и напомнил, что это уже четвертый поток программы развития кадрового резерва. "Она стартовала в 2017 году и с самого начала стала площадкой, которая объединяет талантливых, перспективных управленцев из разных отраслей и из разных регионов РФ, дает новые возможности, новые знания и компетенции для работы на благо страны и наших граждан", - отметил Путин.

Такое обучение, продолжил президент, уже прошли более 300 человек. В итоге пятеро из них были назначены федеральными министрами, многие другие - мэрами городов, топ-менеджерами крупнейших компаний. Еще 39 выпускников программы в настоящий момент возглавляют регионы России, заметил глава государства. Он обратил внимание, что среди выпускников текущего потока четверо являются действующими руководителями субъектов РФ, а трое в период обучения стали временно исполняющими обязанности глав регионов.

"Знаю, что многие из вас уже получили назначения и на другие высокие позиции как в органах власти разных уровней, так и в ведущих компаниях и предприятиях. Не сомневаюсь, что ваша целеустремленность, компетенции обязательно будут востребованы, и каждый в дальнейшем сможет достойно себя проявить, как и ваши коллеги из предыдущих потоков", - подытожил Путин.

Современные управленцы должны уметь быстро принимать нетривиальные решения, учитывая реалии стремительно меняющегося мира, считает Путин. "В сегодняшнем стремительно меняющемся мире, когда очень много вокруг нас факторов неопределенности, все важнее становится умение принимать быстрые, порой нестандартные, но вместе с тем выверенные и продуманные решения, готовность взять на себя ответственность, собрать команду настоящих профессионалов с работой на общий результат, добиться позитивных, ощутимых изменений в интересах людей. А это, безусловно, <…> главный критерий нашей работы", - сказал президент.

По его словам, именно новое, современное качество управления, прежде всего государственного, является одним из ключевых факторов общего успеха и в развитии регионов, и в реализации стратегических планов, национальных проектов, в обеспечении глобальной конкурентоспособности России в целом.

Путин подчеркнул, что Высшая школа государственного управления - это вершина всей системы подготовки управленческих кадров. "В этой системе, которую обязательно будем и дальше развивать, значимы все звенья. Они должны работать как единое целое и, что очень важно, не на протекциях работать, не на связях, а на прозрачных принципах, на основе объективных критериев оценки потенциала каждого человека, чтобы каждый, кто стремится принести пользу стране, достичь новых профессиональных высот, мог это сделать с помощью программ наставничества, конкурсов, других открытых и доступных форматов", - добавил он.

Глава государства заметил, что третий год подряд в программе участвуют победители конкурса "Лидеры России". Он добавил, что и конкурс, и программа гармонично дополняют друг друга, являются необходимой частью всей широкой линейки проектов, которые объединены общей целью - создать условия для самореализации людей разных возрастов, профессий, людей из разных регионов страны.