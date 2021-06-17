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Захарова предложила Зеленскому вместо создания "самой мощной армии" начать с парламента

Официальный представитель МИД РФ прикрепила к сообщению видео с устроившими драку депутатами во время заседания Верховной рады

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала руководству Украины прежде, чем говорить о создании "самой мощной армии в Европе", создать "самый мощный парламент".

"Посмотрела на будни украинских парламентариев и вспомнила заявление президента [Украины Владимира] Зеленского о том, что Украина будет вынуждена создать самую мощную армию в Европе, если Запад оставит Киев один на один в решении вопроса урегулирования конфликта в Донбассе", - написала она в четверг в своем Telegram-канале.

Захарова прикрепила к сообщению видео с устроившими драку депутатами во время заседания Верховной рады.

"Может, сначала создать хотя бы самый мощный парламент? Тогда многие проблемы можно будет решить без создания самой мощной армии", - подчеркнула дипломат.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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