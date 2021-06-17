Путин заявил, что образ Байдена в СМИ не имеет ничего общего с действительным

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Образ президента США Джо Байдена, который создают российские и американские СМИ, не имеет ничего общего с действительностью. Об этом глава российского государства Владимир Путин заявил в четверг на проходящей по видеосвязи встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

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"Тот образ президента Байдена, который рисуют и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью", - подчеркнул Путин.

Байден является профессионалом, и с ним нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить, считает Путин.

"Тот образ, который рисуют, может даже немного расхолаживать. Но расхолаживаться здесь нечего: Байден профессионал. И нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", - подчеркнул Путин.

Байден понимает, чего он хочет добиться, и действует очень искусно в живом общении, отметил Путин.

"Он собран, понимает, чего он хочет добиться. И делает очень искусно это. Это сразу чувствуется", - поделился российский лидер.

Путин выразил надежду, что американскому лидеру "дадут спокойно работать".

"Я очень надеюсь, что не будет так, как предыдущие годы, и ему [президенту США Джо Байдену] дадут спокойно работать", - сказал Путин/

Обстановка саммита РФ - США

Путин заявил, что обстановка саммита РФ - США в Женеве была доброжелательной, им с Байденом удалось понять позиции друг друга по ключевым вопросам.

"Обстановка была достаточно доброжелательной. Как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам. Они во многом очень расходятся", - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что саммит позволил зафиксировать, в чем именно заключается это расхождение."В то же время определили те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций", - добавил Путин. Он отметил, что "есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединенных Штатов абсолютный приоритет и интерес".