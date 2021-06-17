Захарова заявила, что посол России в США уже на следующей неделе будет в Вашингтоне

Встреча Путина и Байдена в Женеве

Путин заявил, что образ Байдена в СМИ не имеет ничего общего с действительным

Российский лидер также считает своего американского коллегу профессионалом, с которым "нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить"

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