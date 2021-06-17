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Захарова заявила, что посол России в США уже на следующей неделе будет в Вашингтоне

Посол РФ в США уже на следующей неделе будет в Вашингтоне - Захарова.

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СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаАнтонов, Анатолий Иванович
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