МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 июня примет участие в Московской конференции по международной безопасности, на которой затронет наиболее актуальные вопросы обеспечения глобальной стабильности. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в девятой Московской конференции по международной безопасности. Она организуется министерством обороны нашей страны, - сказала она. - В своем выступлении на этом представительном форуме глава российского внешнеполитического ведомства затронет наиболее актуальные проблемы и вызовы в деле обеспечения и поддержания глобальной и региональной безопасности", - подчеркнула дипломат.