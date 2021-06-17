Россия надеется, что заявление G7 о стабильных отношениях - не пустые слова

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия надеется, что заявления лидеров Группы семи (G7) о стабильных и предсказуемых отношениях с Россией - это не пустые слова и будут подкреплены конкретными делами. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нами были услышан тезис о стремлении "семерки" к стабильным и предсказуемым отношениям с нашей страной. Мы надеемся, это не пустые слова, а искреннее желание участников саммита. Мало того, они смогут подкрепить свои заявления конкретными практическими действиями, - сказала она. - Мы со своей стороны стабильность и предсказуемость в международных отношениях демонстрировали не раз, регулярно это делаем и вновь подтверждаем готовность к встречным шагам, строго на основе равноправия, прагматизма и взаимного уважения".

Как указала Захарова, в итоговом коммюнике G7 "был воспроизведен известный набор конфронтационных установок" по отношению к России. "Если наши коллеги не могут самовыражаться иначе, запретить мы им этого не можем, да в принципе и не хотим. Очевидно, что бесконечное упражнение в антироссийской риторике не способствует оздоровлению атмосферы в отношениях между Западом и Россией, о чем мы неоднократно говорили", - добавила дипломат.

"Не может не вызывать озабоченность, что своими действиями лидеры "семерки" проводят новую разделительную линию в международных делах, на этот раз в плоскости противостояния небольшой группы стран, которые провозглашают себя демократией и противостояние этих стран всем остальным, - отметила Захарова. - Мы не уверены, что подобный подход даст устойчивый позитивный итог и в целом будет работать на укрепление подлинной многосторонности, которая воплощена в ООН, в ее Уставе, закреплена в принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества всех государств".

13 июня лидеры Группы семи в итоговом коммюнике по итогам трехдневного саммита выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией в тех сферах, которые представляют взаимный интерес, но призвали Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим. Страны G7 также призвали Россию к уважению прав человека и высказалась за то, чтобы привлечь к ответственности тех, кто, по версии G7, причастен на территории РФ к кибератакам. Россия последовательно отвергала утверждения западных стран о том, что ее действия носят дестабилизирующий характер, а также то, что с ее территории совершаются кибератаки в отношении других стран.