Лавров 24 июня проведет переговоры в Москве с главой МИД Гватемалы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 июня встретится в Москве с главой МИД Гватемалы Педро Броло Вилой, который посетит РФ с рабочим визитом. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе переговоров министры обсудят широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая возможности наращивания и диверсификации торгово-экономических связей, углубление культурно-гуманитарного, научно-технического сотрудничества, совершенствование договорно-правовой базы", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Гватемала - перспективный партнер России, сотрудничество с которым традиционно опирается на взаимное уважение и равноправный учет интересов друг друга.

"Предполагается уделить особое внимание проблематике борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Предусмотрен обмен мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам. Будут затронуты вопросы развития диалога России и Центральноамериканской интеграционной системы (ЦАИС), в которой Гватемала председательствует во второй половине 2021 года", - информировала дипломат.