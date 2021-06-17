Лавров 22 июня примет участие в диалоге форума АСЕМ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 июня примет участие в диалоге высокого уровня Форума "Азия - Европа" (АСЕМ), посвященном укреплению партнерства между двумя регионами в условиях трансформирующегося мира. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"22 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в диалоге высокого уровня по линии форума "Азия - Европа" "25 лет: укрепляя партнерство между Азией и Европой в трансформирующемся мире", - сказала она. - Напомню, что АСЕМ является полезным механизмом практической кооперации на общеевразийском пространстве, где растет спрос на прогрессивные методы созидательного, неконфликтного взаимодействия. Именно на такой вектор развития данной площадки ориентированы усилия нашей страны как одного из координаторов азиатской группы объединения".

Как отметила дипломат, продолжается работа по целому ряду уже реализуемых и только запускаемых в рамках АСЕМ конкретных инициатив и проектов в самых разных областях. "Отдельный акцент - это, конечно, борьба с пандемией коронавируса, которой посвящено принятое в сентябре прошлого 2020 года фокусное заявление глав внешнеполитических ведомств асемовской пятерки (Россия, ЕС, Германия, Камбоджа, Сингапур), и решение задач посткризисного восстановления", - указала Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, Россия также придает важное значение вопросам наращивания сотрудничества в сферах электронной торговли, поддержки малого и среднего бизнеса, женского предпринимательства и модернизации удаленных территорий. "В повестку дня предстоящей встречи и АСЕМ в целом органично вписывается и тематика расширения интеграционного контура Большой Евразии через сложение потенциалов основных центров регионального развития, а именно ЕАЭС, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ЕС", - отметила дипломат.

МИД РФ рассчитывает, что диалог поможет определить ключевые ориентиры дальнейшего развития АСЕМ, в том числе в контексте подготовки к 13-му саммиту объединения, который запланирован в Камбодже.