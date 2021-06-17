Путин поблагодарил президента Швейцарии за организацию и проведение саммита РФ - США

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил признательность за гостеприимство швейцарской стороны при организации российско-американского саммита, который прошел 16 июня в Женеве. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

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"Хотел бы выразить искреннюю признательность за гостеприимство швейцарской стороны, которое мы в полной мере почувствовали во время российско-американского саммита в Женеве. Профессионализм всех служб и ведомств конфедерации, участвовавших в подготовке и обеспечении этого мероприятия, заслуживает самой высокой оценки", - говорится в послании президента.

Глава государства отметил, что прошедшая встреча подтвердила дружественный характер отношений между двумя странами. "Рассчитываю, что эти отношения будут и далее конструктивно развиваться в различных сферах на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе", - добавил президент.

Путин пожелал Ги Пармелену крепкого здоровья и успехов.

В среду в Женеве прошел российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.