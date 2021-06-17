Врио главы Пензенской области подал документы для участия в выборах губернатора региона

ПЕНЗА, 17 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подал в облизбирком документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона, которые пройдут 19 сентября. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства Пензенской области.

"Олег Мельниченко передал в избирком документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы", - отметили в пресс-службе.

По словам зампредседателя областной избирательной комиссии Алексея Климухина, документы поступили и были зарегистрированы в установленном порядке.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко был выдвинут кандидатом на участие в сентябрьских выборах главы региона от партии "Единая Россия" 14 июня.

26 марта 2021 года президент России Владимир Путин назначил Мельниченко врио губернатора региона. Он сменил Ивана Белозерцева, который был отстранен от должности губернатора в связи с утратой доверия президента.