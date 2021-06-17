Захарова заявила, что напряженность на границе Армении и Азербайджана снижается

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия констатирует, что за последние недели удалось снизить напряженность на границе Армении и Азербайджана. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За последние недели удалось в целом снизить напряженность. Соответствующие консультации по регулированию пограничного спора будут продолжены", - сказала она.

Захарова отметила, что Россия продолжает оказывать активные посреднические усилия, которые направлены на деэскалацию ситуации. "С Баку и Ереваном налажена тесная координация по линии министерства иностранных дел, министерства обороны, пограничных служб", - добавила дипломат.

"В качестве устойчивого и долгосрочного решения проблемы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между двумя странами с ее последующей демаркацией. Мы подтверждаем готовность оказать данному процессу самое активное содействие", - заключила официальный представитель дипведомства.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области, пройдя вглубь территории Армении на 3,5 км. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы.

Тем не менее обе стороны по-прежнему периодически сообщают о новых инцидентах. Так, 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шести военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что военные занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.