МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Путин пожелал Дегтяреву успеха в ходе будущей предвыборной кампании в Хабаровском крае.

Уровень безработицы в Хабаровском крае ниже, чем в среднем по стране, но нужно продолжать укреплять эту тенденцию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече по видеосвязи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Михаилом Дегтяревым.

"Есть положительные тенденции, они очевидны. Имею в виду увеличение объемов строительства, это хороший показатель, и уровень безработицы у вас ниже, чем в среднем по стране. Эта тенденция имеет место к дальнейшему улучшению", - сказал Путин. По его словам, с 1 января по 1 июня показатель роста занятости в регионе хороший. "Я бы хотел, чтобы вы и дальше обращали внимание на эту сторону дела, на эту часть вашей работы", - поручил президент.

То же самое, по словам Путина, касается и аварийного жилищного фонда. "Он ниже среднероссийского уровня, но тем не менее он еще есть, и, конечно, нужно не забывать про тех людей, которые живут, прямо скажем, в ненадлежащих условиях", - добавил глава государства.