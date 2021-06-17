Рябков: РФ нужно меньше полугода, чтобы понять, готовы ли США вести дела конструктивно

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Готовность США отказаться от "порочных практик ведения дел" с Россией будет понятна менее чем через полгода. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Предметный и энергичный" диалог. В чем сошлись и разошлись Путин и Байден после встречи

"Я не беру сейчас конкретный временной диапазон. Допускаю, что это меньше, чем полгода. Тогда будет гораздо понятнее, готовы ли США все же оставить позади свои порочные практики ведения дел в ряде областей с Россией", - сказал он.

Рябков отметил, что в течение этого времени можно будет понять, воплощаются ли договоренности и появляется ли понимание. "Доверие вызревает в процессе диалога и развития практических отношений.

Я склонен согласиться с теми, кто говорит, что понадобится время, прежде чем мы сделаем вывод: воплощаются ли договоренности и понимания в практической жизни, в реальности. Вот тогда можно будет оценивать: добавилось доверия или нет", - указал замглавы МИД РФ.

Российско-американский саммит состоялся 16 июня в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.