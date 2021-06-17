Рябков назвал саммит РФ - США встречей на высшем уровне во всех смыслах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков оценил первые очные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена как встречу во всех смыслах на высшем уровне, насыщенную содержанием и конкретикой.

"Предметный и энергичный" диалог. В чем сошлись и разошлись Путин и Байден после встречи

"Это был диалог быстрый, насыщенный с точки зрения содержания и конкретики, многослойный. В общем, я для себя отмечаю, что состоялась встреча на высшем уровне во всех смыслах этого слова", - сказал он в интервью ТАСС.

На просьбу прокомментировать подробности встречи - передавал ли Байден приветствия Путину от бывшего главы Белого дома Дональда Трампа - Рябков сослался на узкий формат переговоров, при котором не присутствовал. "Поэтому на эту часть вопроса я по определению ответить не в состоянии", - пояснил высокопоставленный дипломат.

Российско-американский саммит состоялся 16 июня в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.