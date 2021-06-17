Лавров подчеркнул в беседе с Раабом важность отказа Лондона от провокационной риторики

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом подчеркнул важность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений в адрес РФ. Ответственность за неудовлетворительное состояние отношений РФ и Великобритании целиком лежит на Лондоне, говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам инициированного британской стороной разговора.

"В ходе беседы констатировано неудовлетворительное состояние двусторонних отношений, ответственность за которое целиком лежит на Лондоне. С российской стороны была подчеркнута важность отказа британских официальных лиц от необоснованных, не подкрепленных ни единым фактом обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге, безальтернативность возвращения Лондона в русло уважительного и равноправного общения", - говорится в документе.

"Практикуемый англичанами избирательный характер контактов лишь по тем вопросам, которые интересны для Великобритании, в нормальной дипломатической практике неприемлем", - подчеркнули в МИД РФ.

Лавров призвал на взаимной основе "разгрести завалы", связанные с работой дипломатических учреждений РФ в Великобритании. "Заострена проблема неконструктивных действий Лондона, в результате которых серьезно затруднена деятельность дипломатических учреждений России в Великобритании, что, разумеется, вызвало зеркальные меры Москвы. Сергей Лавров призвал разгрести эти завалы на взаимной основе", - сообщили в МИД РФ.

Российский министр призвал своего британского коллегу к ответственному сотрудничеству на основе взаимного учета интересов и конкретным действиям для формирования двусторонней позитивной повестки.

"Сергей Лавров призвал британскую сторону к ответственному сотрудничеству на основе взаимного учета интересов, а также к конкретным действиям для формирования в российско-британском взаимодействии позитивной повестки. Условлено торжественно отметить 80-летний юбилей прибытия в СССР первого Северного конвоя из Великобритании", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Белорусская тематика

Лавров при обсуждении белорусской тематики указал на непреложность отказа от внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии и использования в отношениях с Минском языка санкций и угроз.

Как указали в МИД РФ, в ходе обмена мнениями по международным вопросам акцент был сделан на проблематике СВПД, ситуации вокруг Белоруссии и на Украине. "При обсуждении белорусской тематики Сергей Лавров указал на непреложность отказа от внешнего вмешательства во внутренние дела этой страны, а также использования в отношениях с Минском языка санкций и угроз", - говорится в сообщении российского дипведомства.

​​​​​​Разговор состоялся по инициативе британской стороны.