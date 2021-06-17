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Кризис в Белоруссии

Лавров обсудит тему россиянки Сапеги на встрече с главой МИД Белоруссии 18 июня

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что российская сторона оказывает Софии Сапеге необходимое содействие

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудят на переговорах в пятницу ситуацию с задержанной в Минске россиянкой Софией Сапегой. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RTVI.

"Завтра переговоры в МИД. Безусловно, и эти вопросы будут обсуждаться", - сказала она.

Захарова отметила, что российская сторона оказывает Сапеге необходимое содействие. Дипломаты посещают ее и находятся на связи с адвокатом и белорусской стороной.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находились разыскиваемый властями основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич и летевшая вместе с ним гражданка РФ София Сапега. Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаКризис в Белоруссии
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