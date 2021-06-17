Захарова назвала "внешним ручным управлением" заявление США о выборе чиновников на Украине

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Заявление посольства США на Украине, что в стране должны быть созданы специальные комиссии западных экспертов по отбору подходящих чиновников, является "внешним ручным управлением". Об этом написала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Фактически они [западные эксперты] и будут решать, подходит кандидат на должность судьи, прокурора или достоин ли он стать руководителем Национального антикоррупционного бюро Украины, - отметила она. - Это уже не просто внешнее управление Украиной, это уже внешнее ручное управление Украиной".

В опубликованном ранее заявлении американской дипмиссии, в частности, подчеркивается, что независимые эксперты, назначаемые "международными партнерами" Украины, должны будут решать, подходит тот или иной кандидат на соответствующую государственную должность в стране или нет.