Лавров проинформировал главу МИД Белоруссии и послов стран СНГ об итогах саммита РФ - США

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал в четверг прибывшего в Москву главу МИД Белоруссии Владимира Макея и послов стран СНГ об основных итогах состоявшегося российско-американского саммита.

"Сергей Лавров проинформировал прибывшего в Российскую Федерацию с рабочим визитом Владимира Макея, а также послов стран Содружества об основных итогах состоявшихся накануне в Женеве российско-американских переговоров на высшем уровне", - говорится в сообщении МИД РФ.