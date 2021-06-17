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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Лавров проинформировал главу МИД Белоруссии и послов стран СНГ об итогах саммита РФ - США

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал в четверг прибывшего в Москву главу МИД Белоруссии Владимира Макея и послов стран СНГ об основных итогах состоявшегося российско-американского саммита.

"Сергей Лавров проинформировал прибывшего в Российскую Федерацию с рабочим визитом Владимира Макея, а также послов стран Содружества об основных итогах состоявшихся накануне в Женеве российско-американских переговоров на высшем уровне", - говорится в сообщении МИД РФ.

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Макей, Владимир ВладимировичВстреча Путина и Байдена в Женеве
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