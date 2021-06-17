Выборы в Калининградскую думу назначили на 19 сентября

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Выборы в Калиниградскую областную думу назначены на 19 сентября 2021 года. Жителям региона предстоит избрать 40 депутатов, сообщается в четверг на официальном сайте областной избирательной комиссии.

"17 июня Калининградская областная дума приняла постановление о назначении выборов депутатов Калининградской областной думы седьмого созыва. Выборы назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года", - говорится в сообщении на сайте облизбиркома.

Как отметила председатель Избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская, 19 сентября предстоит избрать 40 депутатов. При этом 20 из них избираются по одномандатным избирательным округам и 20 по единому избирательному округу.

В соответствии с избирательным законодательством, в одномандатном округе побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с остальными кандидатами. В едином избирательном округе 20 мандатов распределятся между партиями, набравшими более 5% голосов избирателей.

Как сообщали ранее ТАСС в облизбиркоме, наряду с депутатами областной думы, жителям региона 19 сентября предстоит избрать двух депутатов Государственной думы. Также пройдут основные выборы депутатов городских и окружных советов в Калининграде, Багратионовском, Гурьевском, Краснознаменском, Неманском, Правдинском и Мамоновском городских округах. В Янтарном городском округе состоятся дополнительные выборы депутата окружного Совета по одномандатному избирательному округу № 11.