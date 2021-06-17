В Крыму напомнили Кравчуку, кто именно строил Северо-Крымский канал и нес расходы

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Строительство Северо-Крымского канала осуществлялось за счет средств союзного бюджета СССР, в реализации проекта принимали участие представители других союзных республик, а не только Украины, как утверждают в Киеве. Об этом заявил ТАСС в четверг заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.

Ранее в ходе интервью на одном из YouTube-каналов бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина понесла затраты в размере $105 млрд на содержание Крыма. По словам Кравчука, в момент передачи полуострова из состава РСФСР Киев возражал, предвидя, каким бременем для Украины окажется Крым.

"Крым занимал такую обособленную позицию, что получал финансовые ресурсы из союзного центра и частично из Украины. Безусловно, Северо-Крымский канал строился за счет союзных средств, основные финансовые ресурсы шли из союзного центра, даже если Украина что-то вкладывала", - сказал собеседник агентства. Говоря о строительстве канала, Фикс отметил, что таким образом власти СССР решали "принципиальную задачу", согласно которой необходимо было привести воду в степные районы полуострова.

"Во-вторых, кроме финансовых ресурсов для Северо-Крымского канала были задействованы и мощности человеческих ресурсов других союзных республик, которые работали здесь по решению этой главной задач", - добавил вице-спикер Госсовета.

По словам Фикса, в период нахождения Крыма в составе современной Украины социально-экономическому развитию полуострова не уделялось должного внимания. "В 2009 году было направлено 0 рублей, а в 2012 году из бюджета Крыма были изъяты все деньги - по Украине были дыры, их надо было закрывать, и мы накануне завершения года, когда надо было выплачивать заработные платы и так далее, остались без копейки на счетах", - напомнил собеседник агентства.

Зампредседателя Госсовета отметил, что ущерб от перекрытия Украиной Северо-Крымского канала составил 1,45 трлн рублей. Власти полуострова, по словам Фикса, работают над тем, чтобы этот ущерб вошел в исковые требования, которые будут предъявлены в суды.

О Северо-Крымском канале

Решение о строительство Северо-Крымского канала было принято до передачи Крыма в состав Украинской ССР (1954 год). В сентябре 1950 года Иосиф Сталин подписал постановление совета министров СССР "О строительстве Каховской гидроэлектростанции на реке Днепре, Южно-Украинского канала, Северо-Крымского канала и об орошении земель южных районов Украины и северных районов Крыма".

Согласно тексту документа, проект предполагал строительство Южно-Украинского канала с забором воды из Днепра в объеме 600-650 куб. м в секунду по трассе от Запорожья на Днепре, к реке Молочной, далее в направлении Аксания-Нова до Сиваша. Утвержденный проект Северо-Крымского канала предполагал строительство сооружений от Сиваша на Джанкой по степным районам Крыма до Керчи. Общая протяженность двух каналов составила 550 км.

Вопросы изыскания, проектирования и строительства каналов были возложены на Министерство хлопководства СССР, совет министров Украинской ССР, Крымский облисполком, Министерство сельского хозяйства и Министерство совхозов СССР. К подготовительным работам по строительству сооружений приступили в 1951 году.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев и некоторые страны отказались признавать Крым частью России.